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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Пять районов Уфы могут оказаться в зоне подтопления в период паводка

В зоне риска: названы районы Уфы, которые могут пострадать от весеннего паводка

15 марта 2024, 12:44
Фото: 1MI

Пять районов Уфы могут оказаться в зоне подтопления в период паводка

Мероприятия по подготовке паводкового периода в республике набирают обороты.

В период половодья в зоне риска могут оказаться четыре района Уфы: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский. Также подтопление может коснутся Советского района — на отдельных улицах в низинах района во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

По предварительному прогнозу Башгидрометцентра, в Уфе уровень воды в реке Белой может подняться до 770 см, реки Уфы — до 810 см.

В Башкирии активно ведется подготовка к весеннему паводку, который, по мнению синоптиков, в этому году может превысить среднемноголетние значения. Как сообщил ранее премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов в связи с этим подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».

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К чиновникам также обратился глава республики Радий Хабиров, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Меры, принимаемые в рамках подготовки к паводковому периоду, озвучил уководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

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