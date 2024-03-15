В зоне риска: названы районы Уфы, которые могут пострадать от весеннего паводка

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:47
В период половодья в зоне риска могут оказаться четыре района Уфы: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский. Также подтопление может коснутся Советского района — на отдельных улицах в низинах района во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.
По предварительному прогнозу Башгидрометцентра, в Уфе уровень воды в реке Белой может подняться до 770 см, реки Уфы — до 810 см.
В Башкирии активно ведется подготовка к весеннему паводку, который, по мнению синоптиков, в этому году может превысить среднемноголетние значения. Как сообщил ранее премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов в связи с этим подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».
К чиновникам также обратился глава республики Радий Хабиров, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Меры, принимаемые в рамках подготовки к паводковому периоду, озвучил уководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.