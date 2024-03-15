В зоне риска: названы районы Уфы, которые могут пострадать от весеннего паводка

В период половодья в зоне риска могут оказаться четыре района Уфы: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский. Также подтопление может коснутся Советского района — на отдельных улицах в низинах района во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.