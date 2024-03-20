18-летней жительнице Башкирии вынесли приговор за пропаганду «Колумбайна»

Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. По мнению следователей, в ходе переписки с незнакомцем в соцсетях она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете.