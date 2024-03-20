mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

За пропаганду «Колумбайна» жительница Башкирии получила тюремный срок

18-летней жительнице Башкирии вынесли приговор за пропаганду «Колумбайна»

20 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI

За пропаганду «Колумбайна» жительница Башкирии получила тюремный срок

Девушку признали виновной по делу об оправдании и пропаганде террористической деятельности и участии в организации, признанной террористической.

За пропаганду движения «Колумбайн»* 18-летнюю жительницу Стерлитамака Камиллу Г.** приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, девушку на два года лишили права на администрирование интернет-ресурсов, сообщает тг-канал BAZA.

По данным тг-канала, ранее к девушке пришли с обысками, по итогам которых у неё личные дневники и технику. В них, по данным экспертизы, содержатся записи, в которых девушка «придерживается и одобряет деятельность колумбайнеров».

Как сообщал ранее Mkset, в прошлом году в отношении девушки были возбуждены два уголовных дела, связанных с оправданием терроризма. Первое дело появилось в июне 2023 года, после чего она была внесена в реестр террористов Росфинмониторинга.

Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. По мнению следователей, в ходе переписки с незнакомцем в соцсетях она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете.

* движение признано террористическим и запрещено в России

** включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

В Башкирии студент из соседней области заявил о подготовке колумбайна в колледже
Узнать подробнее
#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Решение суда#Экстремизм и терроризм#Азамат Нухов
Подпишитесь
Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Сегодня, 09:33
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
Сегодня, 08:10
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Сегодня, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"