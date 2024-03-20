18-летней жительнице Башкирии вынесли приговор за пропаганду «Колумбайна»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
За пропаганду движения «Колумбайн»* 18-летнюю жительницу Стерлитамака Камиллу Г.** приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, девушку на два года лишили права на администрирование интернет-ресурсов, сообщает тг-канал BAZA.
По данным тг-канала, ранее к девушке пришли с обысками, по итогам которых у неё личные дневники и технику. В них, по данным экспертизы, содержатся записи, в которых девушка «придерживается и одобряет деятельность колумбайнеров».
Как сообщал ранее Mkset, в прошлом году в отношении девушки были возбуждены два уголовных дела, связанных с оправданием терроризма. Первое дело появилось в июне 2023 года, после чего она была внесена в реестр террористов Росфинмониторинга.
Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. По мнению следователей, в ходе переписки с незнакомцем в соцсетях она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете.
* движение признано террористическим и запрещено в России
** включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов