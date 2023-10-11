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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Студентку из Стерлитамака обвинили в оправдании терроризма после переписки

Против студентки из Башкирии завели два дела из-за обычной переписки в соцсетях

11 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI

Студентку из Стерлитамака обвинили в оправдании терроризма после переписки

Известны подробности инцидента

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», против 17-летней студентки из Стерлитамака были возбуждены два уголовных дела, связанные с оправданием терроризма. Первое дело появилось в июне 2023 года, после чего она была внесена в реестр террористов Росфинмониторинга.

Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. Следователи полагают, что во время переписки с незнакомцем во «ВКонтакте» она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете. Девушка осталась под подпиской о невыезде.

Ранее Mkset сообщал, что 3 августа Ингодинский районный суд Читы удовлетворил ходатайство исправительной колонии №5 о переводе политика и публициста Айрата Дильмухаметова** в колонию особого режима сроком на три года.

* — движение запрещено в РФ

** — Внесен в перечень экстремистов и террористов.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Экстремизм и терроризм#Виалина Ахсанова#Экстремисты
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