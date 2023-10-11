Против студентки из Башкирии завели два дела из-за обычной переписки в соцсетях

Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. Следователи полагают, что во время переписки с незнакомцем во «ВКонтакте» она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете. Девушка осталась под подпиской о невыезде.