Против студентки из Башкирии завели два дела из-за обычной переписки в соцсетях

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», против 17-летней студентки из Стерлитамака были возбуждены два уголовных дела, связанные с оправданием терроризма. Первое дело появилось в июне 2023 года, после чего она была внесена в реестр террористов Росфинмониторинга.
Также, по данным канала, 10 октября против жительницы Башкирии было возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз за оправдание идеологии «Колумбайна»*. Следователи полагают, что во время переписки с незнакомцем во «ВКонтакте» она отправила несколько материалов, в которых описание организаторов массового расстрела в США было представлено в привлекательном свете. Девушка осталась под подпиской о невыезде.
Ранее Mkset сообщал, что 3 августа Ингодинский районный суд Читы удовлетворил ходатайство исправительной колонии №5 о переводе политика и публициста Айрата Дильмухаметова** в колонию особого режима сроком на три года.
* — движение запрещено в РФ
** — Внесен в перечень экстремистов и террористов.