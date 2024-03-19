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В Башкирии из горящей многоэтажки спасли 28 человек

В Туймазах загорелся многоквартирный дом

19 марта 2024, 03:50
Фото: FreePik

В Башкирии из горящей многоэтажки спасли 28 человек

Больше половины спасенных — дети.

В Туймазах случился пожар в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Инцидент случился в 19 марта в седьмом часу утра, в многоквартирном доме загорелся электрический щиток. К моменту вызову спасателей весь подъезд уже был в дыму — люди оказались в ловушке и не могли покинуть квартиры.

К счастью, спасатели сумели оперативно вывести людей из дома. Всего пожарные спасли 28 человек, из которых 18 — дети. Еще 50 жильцов эвакуировали.

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«Горение ликвидировано с помощью двух порошковых огнетушителей на площади 4 кв.метра, также огнем повреждена электропроводка с 6-го по 7-й этаж. После отключения электроэнергии проведена проливка из пожарного ствола», — гласит сообщение спасателей.

Что послужило причиной пожара — выясняется дознаватель МЧС.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Пожар#Туймазы
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