В Туймазах загорелся многоквартирный дом

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В Туймазах случился пожар в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Инцидент случился в 19 марта в седьмом часу утра, в многоквартирном доме загорелся электрический щиток. К моменту вызову спасателей весь подъезд уже был в дыму — люди оказались в ловушке и не могли покинуть квартиры.
К счастью, спасатели сумели оперативно вывести людей из дома. Всего пожарные спасли 28 человек, из которых 18 — дети. Еще 50 жильцов эвакуировали.
«Горение ликвидировано с помощью двух порошковых огнетушителей на площади 4 кв.метра, также огнем повреждена электропроводка с 6-го по 7-й этаж. После отключения электроэнергии проведена проливка из пожарного ствола», — гласит сообщение спасателей.
Что послужило причиной пожара — выясняется дознаватель МЧС.