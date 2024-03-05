Попойка привела к смертельному пожару в Башкирии

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Соседи заметили возгорание около 20 часов вечера в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Он находится на улице Октябрьской. Они попросили помощи у спасателей.
Огнеборцы по приезде сразу приступили к спасению и эвакуации жильцов. При пожаре спасли двух женщин и эвакуировали 12 человек. Одну из обитательниц квартиры нашли без признаков жизни.
В результате спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи. Пожар ликвидировали — огонь охватил домашнее имущество на площади в 6 квадратных метров. Коридор на этаже сильно закоптился.
Причина возгорания пока выясняется. Соседи поведали специалистам МЧС, что женщины выпивали и курили — это могло стать причиной пожара. На место выехала группа реагирования — дознаватели и эксперт испытательной лаборатории.