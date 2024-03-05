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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

МЧС сообщило подробности гибели женщин на пожаре в Башкирии

Попойка привела к смертельному пожару в Башкирии

5 марта 2024, 17:15
Фото: МЧС по РБ

МЧС сообщило подробности гибели женщин на пожаре в Башкирии

В МЧС по Башкортостану сообщили обстоятельства гибели двух женщин на пожаре в Салавате. Подробности опубликовали в пресс-службе ведомства.

Соседи заметили возгорание около 20 часов вечера в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Он находится на улице Октябрьской. Они попросили помощи у спасателей.

Огнеборцы по приезде сразу приступили к спасению и эвакуации жильцов. При пожаре спасли двух женщин и эвакуировали 12 человек. Одну из обитательниц квартиры нашли без признаков жизни.

Видео: МЧС по РБ

В результате спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи. Пожар ликвидировали — огонь охватил домашнее имущество на площади в 6 квадратных метров. Коридор на этаже сильно закоптился.

Причина возгорания пока выясняется. Соседи поведали специалистам МЧС, что женщины выпивали и курили — это могло стать причиной пожара. На место выехала группа реагирования — дознаватели и эксперт испытательной лаборатории.

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