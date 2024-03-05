Ночной пожар унес жизнь 67-летнего жителя Башкирии

Пламя охватило жилой дом в селе Азикеево. Пожарных на место вызвали местные жители, заметив объятую огнем постройку. К моменту приезда спасателей дом уже вовсю полыхал. Люди пытались потушить огонь своими силами: закидывали его снегом и заливали водой из ведер, но тщетно.