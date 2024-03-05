Ночной пожар унес жизнь 67-летнего жителя Башкирии

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Пожар с трагическим исходом произошел в Белорецком районе Башкирии в ночь на 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Пламя охватило жилой дом в селе Азикеево. Пожарных на место вызвали местные жители, заметив объятую огнем постройку. К моменту приезда спасателей дом уже вовсю полыхал. Люди пытались потушить огонь своими силами: закидывали его снегом и заливали водой из ведер, но тщетно.
Во время ликвидации пожара в доме обнаружили 67-летнего мужчину без сознания. Тело вынесли к медикам, однако спасти сельчанина не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Что привело к пожару — сейчас выясняется, на месте работают оперативные службы.