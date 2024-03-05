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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Башкирии пожилой мужчина погиб в ужасном пожаре

Ночной пожар унес жизнь 67-летнего жителя Башкирии

5 марта 2024, 05:04
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии пожилой мужчина погиб в ужасном пожаре

Сейчас выясняется, что привело к возгоранию.

Пожар с трагическим исходом произошел в Белорецком районе Башкирии в ночь на 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пламя охватило жилой дом в селе Азикеево. Пожарных на место вызвали местные жители, заметив объятую огнем постройку. К моменту приезда спасателей дом уже вовсю полыхал. Люди пытались потушить огонь своими силами: закидывали его снегом и заливали водой из ведер, но тщетно.

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Во время ликвидации пожара в доме обнаружили 67-летнего мужчину без сознания. Тело вынесли к медикам, однако спасти сельчанина не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Что привело к пожару — сейчас выясняется, на месте работают оперативные службы.

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#Башкирия#Уфа#Пожар#Спасатели#МЧС#Трагедия#Белорецкий район
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