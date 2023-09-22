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«Принял за животное»: в Башкирии охотник застрелил своего друга

«Принял за животное»: в Башкирии охотник застрелил своего друга

22 сентября 2023, 15:19
Фото: 1MI
Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В лесном массиве возле села Ялгыз-Нарат Татышлинского района 20 сентября четверо охотников — трое мужчин и одна женщина — решились на поимку дикого зверя. Они разделились на пары и пошли в одном направлении. Один из охотников решил отдохнуть на поваленном дереве и, заметив движение в кустах, не проверив наличие людей в зоне поражения, сделал выстрел из двуствольного ружья в грудь своего 35-летнего знакомого. В результате полученного ранения мужчина умер на месте.

Балтачевским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Татышлинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент, следователи уже осмотрели место происшествия, назначили проведение судебной экспертизы, допрашивают подозреваемых и очевидцев, а также проводят дополнительные следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ружье#Происшествие#Виалина Ахсанова
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