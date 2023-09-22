«Принял за животное»: в Башкирии охотник застрелил своего друга

В лесном массиве возле села Ялгыз-Нарат Татышлинского района 20 сентября четверо охотников — трое мужчин и одна женщина — решились на поимку дикого зверя. Они разделились на пары и пошли в одном направлении. Один из охотников решил отдохнуть на поваленном дереве и, заметив движение в кустах, не проверив наличие людей в зоне поражения, сделал выстрел из двуствольного ружья в грудь своего 35-летнего знакомого. В результате полученного ранения мужчина умер на месте.