В Башкирии начались выборы президента России

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Башкирии этим утром, 15 марта, открылись избирательные участки. Напомним, выборы президента России будут проходить до 17 марта включительно.
Глава региона Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил, что уже отдал свой голос. По мнению руководителя республики, с задачей «создать комфортные условия для жителей» его команда успешно справилась.
«Эти выборы действительно судьбоносные. Мы на следующие шесть лет определяем, каким будет развитие нашей страны. Голосование будет идти три дня, на участках уже много людей. Главной нашей задачей было создать здесь комфортные условия для жителей. Считаю, что с этим мы справились. Уверен, мы проведем выборы в теплой, хорошей обстановке. Все наши службы к этому готовы», — написал Хабиров.
Всего в регионе действуют более трех тысяч избирательных участков.