В Башкирии начались выборы президента России

«Эти выборы действительно судьбоносные. Мы на следующие шесть лет определяем, каким будет развитие нашей страны. Голосование будет идти три дня, на участках уже много людей. Главной нашей задачей было создать здесь комфортные условия для жителей. Считаю, что с этим мы справились. Уверен, мы проведем выборы в теплой, хорошей обстановке. Все наши службы к этому готовы», — написал Хабиров.