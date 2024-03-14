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В Башкирии директоры стройфирм похитили у граждан 74 млн рублей

В Башкирии руководителей стройфирм будут судить за многомиллионные махинации

14 марта 2024, 05:46
Фото: FreePik

В Башкирии директоры стройфирм похитили у граждан 74 млн рублей

Один из фигурантов дела не дожил до суда.

Двое руководителей строительных фирм из Башкирии предстанут перед судом за огромные денежные хищения. Об этом сообщает прокуратура республики. Как сообщили в надзорном ведомстве, дело в отношении еще одного соучастника мошенников было прекращено в связи с его смертью.

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Следствие утверждает, что гендиректор ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» совместно с директором ООО «НФСК» и учредителем этой же организации похитили у 25 инвесторов более 51 млн рублей. Кроме того, директор одной из фирм обманул 10 граждан, желавших приобрести недвижимость в многоэтажном доме, причинив ущерб на сумму около 23 млн рублей.

«Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Уфа для рассмотрения по существу», — гласит сообщение прокуратуры.

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