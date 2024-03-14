В Башкирии руководителей стройфирм будут судить за многомиллионные махинации

Двое руководителей строительных фирм из Башкирии предстанут перед судом за огромные денежные хищения. Об этом сообщает прокуратура республики. Как сообщили в надзорном ведомстве, дело в отношении еще одного соучастника мошенников было прекращено в связи с его смертью.