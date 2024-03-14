В Башкирии руководителей стройфирм будут судить за многомиллионные махинации

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Двое руководителей строительных фирм из Башкирии предстанут перед судом за огромные денежные хищения. Об этом сообщает прокуратура республики. Как сообщили в надзорном ведомстве, дело в отношении еще одного соучастника мошенников было прекращено в связи с его смертью.
Следствие утверждает, что гендиректор ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» совместно с директором ООО «НФСК» и учредителем этой же организации похитили у 25 инвесторов более 51 млн рублей. Кроме того, директор одной из фирм обманул 10 граждан, желавших приобрести недвижимость в многоэтажном доме, причинив ущерб на сумму около 23 млн рублей.
«Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Уфа для рассмотрения по существу», — гласит сообщение прокуратуры.