Учительница из Уфы перевела мошенникам два миллиона рублей

Учительница из Уфы стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Женщине написал мошенник под видом директора школы, после чего с ней связались «сотрудники правохранительных органов». Лжесотрудники предложили учительнице оформить кредит на два миллиона рублей, после чего выманили у нее кредитные деньги.