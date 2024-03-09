Учительница из Уфы перевела мошенникам два миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Учительница из Уфы стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Женщине написал мошенник под видом директора школы, после чего с ней связались «сотрудники правохранительных органов». Лжесотрудники предложили учительнице оформить кредит на два миллиона рублей, после чего выманили у нее кредитные деньги.
Каждый день телефонные мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана. Недавно появилась еще одна новая уловка: аферисты обзванивают россиян под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Потенциальных жертв запугивают ложными диагнозами.