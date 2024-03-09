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Учительница из Уфы перевела мошенникам два миллиона рублей

Учительница из Уфы перевела мошенникам два миллиона рублей

9 марта 2024, 10:49
Фото: 1MI
Злоумышленники связались с женщиной под видом директора школы, затем ей написали лжесотрудники правоохранительных органов.

Учительница из Уфы стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Женщине написал мошенник под видом директора школы, после чего с ней связались «сотрудники правохранительных органов». Лжесотрудники предложили учительнице оформить кредит на два миллиона рублей, после чего выманили у нее кредитные деньги.

Каждый день телефонные мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана. Недавно появилась еще одна новая уловка: аферисты обзванивают россиян под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Потенциальных жертв запугивают ложными диагнозами.

#Анастасия Денисенко
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