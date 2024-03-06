Около 12 млн рублей отдали мошенникам жители Башкирии за сутки

Правоохранители в Ишимбайском районе зарегистрировали заявление от 69-летней женщины, которая рассказала, что ей звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и заявили, что один из работников организации пытается оформить на нее кредит. Потерпевшей предложили помощь и обещали найти злоумышленника.