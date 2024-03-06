Около 12 млн рублей отдали мошенникам жители Башкирии за сутки

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Правоохранители в Ишимбайском районе зарегистрировали заявление от 69-летней женщины, которая рассказала, что ей звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и заявили, что один из работников организации пытается оформить на нее кредит. Потерпевшей предложили помощь и обещали найти злоумышленника.
Чтобы убедить пенсионерку, лже-сотрудник отправил в одном из мессенджеров фотографию оформленной заявки на кредит. Там же прислал фото своего служебного удостоверения. После преступления переписку стерли.
Аферисты заявили, что нужно поехать в банк в Стерлитамаке. Они даже заказали потерпевшей такси до города, не уточняя домашний адрес. Злоумышленники попросили не говорить о разговоре, иначе «операция» сорвется.
Приехав в банк, женщина сняла 500 тысяч кредитных рублей. Еще внутри здания пенсионерка не понимала, почему сняла свои деньги и кому их нужно отдать. Тогда она вернула наличные на счет.
Это разозлило мошенников, тогда они начали грубить. Женщина не стала его слушать и положила трубку, а последующие звонки игнорировала.
В Уфе 30-летний мужчина стал жертвой аферистов, желая решить свои финансовые трудности. Ему предлагали инвестировать — так мужчина вложил 4,5 млн кредитных рублей. До января 2024 года он ежедневно получал обещанные проценты, но потом начались проблемы. После злоумышленники пропали с деньгами.