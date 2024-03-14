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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Уфе из ТЦ «Иремемель» из-за задымления эвакуировали посетителей и персонал

Из уфимского ТЦ «Иремель» эвакуировали 40 человек

14 марта 2024, 03:48
Фото: 2ГИС

В Уфе из ТЦ «Иремемель» из-за задымления эвакуировали посетителей и персонал

В МЧС сообщили подробности случившегося.

В Уфе к торговому центру «Иремель» приехали пожарные, сообщают очевидцы. Как пояснили в МЧС Башкирии, на складе одного из магазинов на втором этаже сработала сигнализация.

В Уфе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Иремель»
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Спасатели обнаружили, что помещение окутал дым. Сейчас пожарные производят вскрытие потолка для обнаружения очага.

Персонал и посетители, порядка 40 человек, уже эвакуировались из ТЦ.

Обновление 8:52

В МЧС республики сообщили, что силам был дан отбой

«Силам дан отбой, произошел выброс фриона из кулера. Пострадавших нет», — гласит сообщение МЧС.

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