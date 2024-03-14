Из уфимского ТЦ «Иремель» эвакуировали 40 человек

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
В Уфе к торговому центру «Иремель» приехали пожарные, сообщают очевидцы. Как пояснили в МЧС Башкирии, на складе одного из магазинов на втором этаже сработала сигнализация.
Спасатели обнаружили, что помещение окутал дым. Сейчас пожарные производят вскрытие потолка для обнаружения очага.
Персонал и посетители, порядка 40 человек, уже эвакуировались из ТЦ.
Обновление 8:52
В МЧС республики сообщили, что силам был дан отбой
«Силам дан отбой, произошел выброс фриона из кулера. Пострадавших нет», — гласит сообщение МЧС.