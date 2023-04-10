В Уфе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Иремель»

В Уфе утром 10 апреля прошла эвакуация одного из крупных торговых центров, ТРК «Иремель» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации, однако к счастью тревога оказалась ложной и огня в здании большого торгового центра не было. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.