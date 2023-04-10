В Уфе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Иремель»

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Уфе утром 10 апреля прошла эвакуация одного из крупных торговых центров, ТРК «Иремель» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации, однако к счастью тревога оказалась ложной и огня в здании большого торгового центра не было. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.
Две недели назад, 26 марта в Уфе в срочном порядке эвакуировали 1000 человек из СТЦ «Мега», ранее эвакуация проходила в лайфстайл центре «Башкирия». К счастью все они были вызваны срабатыванием пожарной сигнализации.