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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 09:05

Из многоэтажки на севере Уфы срочно эвакуированы 62 человека

62 человека были экстренно эвакуированы из многоквартирного дома в Уфе, есть погибший

22 февраля 2024, 07:53
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Из многоэтажки на севере Уфы срочно эвакуированы 62 человека

Едкий дым и опасный газ заполнили лестничные марши и коридоры.

В Инорсе загорелся жилой многоквартирный дом. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать десятки людей. Один мужчина обнаружен погибшим.

О пожаре на Ферина, 1/3 редакции Mkset.ru ранее сообщили подписчики, они отправили видео с места событий.

Видео: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике

Как сообщили в МЧС, очаг пожара обнаружен в квартире на втором этаже на площади 2 кв метра. Возле очага обнаружен мужчина без признаков жизни. Женщину, находившуюся рядом, осматривают медработники.

Пожарные обнаружили сильно задымление на лестничных маршах и коридорах дома. Во избежание массовой трагедии пришлось эвакуировать 62 жильцов дома. Также спасатели применили тактическую вентиляцию подъезда с помощью дымососов, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан.

В операции приняли участие сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты. Всего были задействованы 41 спасатель и 16 машин. На данный момент следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают причины возгорания.

Вчера в Башкирии загорелся строительный магазин — площадь пожара превысила 1000 кв метров. Для тушения пришлось поднять пожарный поезд.

Пожарный поезд не доехал до горящего магазина в Башкирии
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#Видео#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Инорс
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