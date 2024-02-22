62 человека были экстренно эвакуированы из многоквартирного дома в Уфе, есть погибший

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Инорсе загорелся жилой многоквартирный дом. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать десятки людей. Один мужчина обнаружен погибшим.
О пожаре на Ферина, 1/3 редакции Mkset.ru ранее сообщили подписчики, они отправили видео с места событий.
Как сообщили в МЧС, очаг пожара обнаружен в квартире на втором этаже на площади 2 кв метра. Возле очага обнаружен мужчина без признаков жизни. Женщину, находившуюся рядом, осматривают медработники.
Пожарные обнаружили сильно задымление на лестничных маршах и коридорах дома. Во избежание массовой трагедии пришлось эвакуировать 62 жильцов дома. Также спасатели применили тактическую вентиляцию подъезда с помощью дымососов, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан.
В операции приняли участие сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты. Всего были задействованы 41 спасатель и 16 машин. На данный момент следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают причины возгорания.
Вчера в Башкирии загорелся строительный магазин — площадь пожара превысила 1000 кв метров. Для тушения пришлось поднять пожарный поезд.