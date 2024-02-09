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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Из Уфимского университета экстренно эвакуировали 1500 студентов

В гуманитарном корпусе вуза в Уфе произошёл пожар

9 февраля 2024, 08:33
Фото: 1MI

Из Уфимского университета экстренно эвакуировали 1500 студентов

На место выехали экстренные службы.

В центре Уфы произошёл пожар в корпусе одного из университетов. Об этом Mkset.ru сообщили подписчики.

К Гуманитарному корпусу Уфимского университета науки и технологий приехало несколько пожарных машин. Выяснилось, что возле буфета произошло задымление. В настоящее время там проводятся ремонтные работы.

Редакция Mkset.ru обратилась за комментариями в МЧС. В пресс-службе ведомства отметили, что между двумя учебными корпусами в котловане загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

— Потоками ветра дым затянуло через подвальные помещения внутрь одного из корпусов. Около 1500 студентов эвакуированы, горение потушено, пострадавших нет.

Студентов отправили по домам, занятия отменены.

#Город#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#УУНиТ
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