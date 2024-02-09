В гуманитарном корпусе вуза в Уфе произошёл пожар

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В центре Уфы произошёл пожар в корпусе одного из университетов. Об этом Mkset.ru сообщили подписчики.
К Гуманитарному корпусу Уфимского университета науки и технологий приехало несколько пожарных машин. Выяснилось, что возле буфета произошло задымление. В настоящее время там проводятся ремонтные работы.
Редакция Mkset.ru обратилась за комментариями в МЧС. В пресс-службе ведомства отметили, что между двумя учебными корпусами в котловане загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
— Потоками ветра дым затянуло через подвальные помещения внутрь одного из корпусов. Около 1500 студентов эвакуированы, горение потушено, пострадавших нет.
Студентов отправили по домам, занятия отменены.