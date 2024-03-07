Жительница Башкирии лишилась 20 тысяч рублей из-за интимных фото

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Жительница Башкирии перевела мошеннику 20 тысяч рублей. В обмен на это тот пообещал не выкладывать в сеть интимные фото девушки, которые та отправляла своему бывшему молодому человеку. Однако данная сумма не устроила анонима, и он продолжил шантажировать её, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на источник.
Неизвестный, причисляющий себя к некой «группе хакеров», связался с девушкой в мессенджере. Помимо компрометирующих материалов с её участием, он также прикрепил к сообщениям информацию об адресе её проживания и прочие личные данные. Аноним потребовал перевести ему 20 тысяч рублей. В случае отказа он грозился «слить» фото в сеть.
— Я сказала, что мне нужно подумать и что таких денег у меня нет. В итоге те фото и видео оказались у сослуживца моего бывшего парня и еще двух знакомых. Один из моих друзей согласился дать деньги — и я перевела их шантажистам, — приводит издание цитату девушки.
Несмотря на то, что девушка исполнила требования злоумышленника, угрозы не прекратились. Аноним требовал еще денег, параллельно распространяя фото девушки в телеграм-каналах и среди её знакомых. Устав от шантажа, она обратилась в полицию.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.
Напомним, ранее коллекторы хотели опорочить жительницу Башкирии за долги, но получили штраф. Женщине писали в мессенджере и угрожали, что разместят порочащие ее фото, где она якобы предлагает сомнительные услуги «в любом месте за любые деньги». В ситуацию вмешались судебные приставы.