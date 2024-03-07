Жительница Башкирии лишилась 20 тысяч рублей из-за интимных фото

Неизвестный, причисляющий себя к некой «группе хакеров», связался с девушкой в мессенджере. Помимо компрометирующих материалов с её участием, он также прикрепил к сообщениям информацию об адресе её проживания и прочие личные данные. Аноним потребовал перевести ему 20 тысяч рублей. В случае отказа он грозился «слить» фото в сеть.