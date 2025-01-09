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Шантаж

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Январь
Администрация Путина будет разбираться в романе уфимских студентов
9 января, 09:37
Сентябрь 2024
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября 2024, 09:19
Июнь 2024
Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000
Молодой человек пытался соблазнить своими обнаженными фото незнакомку из Сети, а она — заработать на доверчивом собеседнике, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
27 июня 2024, 16:25
Март 2024
Жительница Башкирии лишилась 20 тысяч рублей из-за интимных фото
7 марта 2024, 12:56

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