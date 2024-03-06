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Житель Уфы после ссоры с супругой выместил гнев на цветочных горшках в подъезде

В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»

6 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI

Житель Уфы после ссоры с супругой выместил гнев на цветочных горшках в подъезде

Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Житель дома по улице Кустаревской в Уфе в порыве гнева разбил цветочные горшки в подъезде. По данным пресс-службы МВД, у 37-летнего мужчины произошел конфликт с супругой, после которого тот покинул квартиру и выместил гнев на цветочные горшки, стоявшие на подоконнике.

Видео: BashDTP/ Telegram

Неадекватное поведение мужчины попало в объектив камер наблюдения в подъезде. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»

— Мужчина сожалеет о случившемся, он полностью восстановил причинённый ущерб и извинился перед соседями, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Азамат Нухов
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