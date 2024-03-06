В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»

Житель дома по улице Кустаревской в Уфе в порыве гнева разбил цветочные горшки в подъезде. По данным пресс-службы МВД, у 37-летнего мужчины произошел конфликт с супругой, после которого тот покинул квартиру и выместил гнев на цветочные горшки, стоявшие на подоконнике.