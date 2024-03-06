В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Житель дома по улице Кустаревской в Уфе в порыве гнева разбил цветочные горшки в подъезде. По данным пресс-службы МВД, у 37-летнего мужчины произошел конфликт с супругой, после которого тот покинул квартиру и выместил гнев на цветочные горшки, стоявшие на подоконнике.
Неадекватное поведение мужчины попало в объектив камер наблюдения в подъезде. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»
— Мужчина сожалеет о случившемся, он полностью восстановил причинённый ущерб и извинился перед соседями, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.