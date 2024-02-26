Спасатели приехали к уфимской семье из-за гуся

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Супруги живут на улице Кувыкина. Они готовились отмечать 23 февраля и готовили птицу в духовке. Чтобы проветрить квартиру, хозяева открыли форточку и пошли вместе в театр.
В это время в общедомовом чате рассказали, что под окнами оказались пожарные. Для личного спокойствия мужчина и женщина отправили сыновей в квартиру, чтобы проверить, не к ним ли приехали спасатели — так и оказалось.
За сломанную дверь уфимцы написали заявление в полицию. В МЧС заявили, что им сообщили о сильном задымлении и запахе гари, а значит, сотрудники ведомства действовали по закону.
В пресс-службе МЧС по РБ пояснили, что всегда работают в рамках законодательства и боевого устава. Проникновение в жилище без согласия владельцев допускается в экстренных случаях. Кроме того, на месте были правоохранительные органы.