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Published Сегодня, 14:46

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Updated Сегодня, 16:24

Спасатели приехали к уфимской семье из-за гуся

Спасатели приехали к уфимской семье из-за гуся

26 февраля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Уфимцы рассказали, как в День защитника Отечества им вскрыли дверь сотрудники МЧС. Причиной стал запах гари от запеченного гуся.

Супруги живут на улице Кувыкина. Они готовились отмечать 23 февраля и готовили птицу в духовке. Чтобы проветрить квартиру, хозяева открыли форточку и пошли вместе в театр.

В это время в общедомовом чате рассказали, что под окнами оказались пожарные. Для личного спокойствия мужчина и женщина отправили сыновей в квартиру, чтобы проверить, не к ним ли приехали спасатели — так и оказалось.

За сломанную дверь уфимцы написали заявление в полицию. В МЧС заявили, что им сообщили о сильном задымлении и запахе гари, а значит, сотрудники ведомства действовали по закону.

В пресс-службе МЧС по РБ пояснили, что всегда работают в рамках законодательства и боевого устава. Проникновение в жилище без согласия владельцев допускается в экстренных случаях. Кроме того, на месте были правоохранительные органы.

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#Общество#Уфа#Соцсети#МЧС#Марина Шорина
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