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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Уфимские спасатели достали из машины 3-летнего ребенка

Трехлетнего малыша заблокировало в машине в Уфе

14 февраля 2024, 14:59
Фото: 1MI

Уфимские спасатели достали из машины 3-летнего ребенка

В Уфе мама трехлетнего ребенка обратилась к спасателям. Все из-за того, что малыш застрял в припаркованном автомобиле. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Сегодня, 14 февраля, в экстренные службы поступило обращение матери. Она рассказала, что посадила малыша в заведенную машину и пошла чистить автомобиль от снега. В этот момент сработала сигнализация и двери заблокировались.

На место прибыли спасатели и помогли с доступом в автомобиль. Мальчика передали матери. Уфимцев попросили не оставлять ключи внутри салона машины, не давать играть ими ребенку. Несовершеннолетних лучше не оставлять одного в транспортном средстве.

Ранее в Уфе скорая помощь застряла во дворе дома №50 по улице Российской. Автомобили не справились с заваленными снегом дорогами.

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#Общество#Уфа#Ребенок#МЧС#Марина Шорина
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