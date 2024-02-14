Трехлетнего малыша заблокировало в машине в Уфе

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Сегодня, 14 февраля, в экстренные службы поступило обращение матери. Она рассказала, что посадила малыша в заведенную машину и пошла чистить автомобиль от снега. В этот момент сработала сигнализация и двери заблокировались.
На место прибыли спасатели и помогли с доступом в автомобиль. Мальчика передали матери. Уфимцев попросили не оставлять ключи внутри салона машины, не давать играть ими ребенку. Несовершеннолетних лучше не оставлять одного в транспортном средстве.
Ранее в Уфе скорая помощь застряла во дворе дома №50 по улице Российской. Автомобили не справились с заваленными снегом дорогами.