Трехлетнего малыша заблокировало в машине в Уфе

На место прибыли спасатели и помогли с доступом в автомобиль. Мальчика передали матери. Уфимцев попросили не оставлять ключи внутри салона машины, не давать играть ими ребенку. Несовершеннолетних лучше не оставлять одного в транспортном средстве.