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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:39

Мужчина не выдержал и «избил» игровой автомат в уфимском поселке

В Уфимском районе мужчина подрался с игровым автоматом

13 февраля 2024, 15:37
Фото: 1MI

Мужчина не выдержал и «избил» игровой автомат в уфимском поселке

В поселке Зубово Уфимского района мужчина пытался разбить автомат с мягкими игрушками. Этот момент попал на камеру наблюдения одного из магазинов в Башкирии. Публикация появилась в Telegram-канале Ufa_rb.

Некоторое время рядом с утройством стояли два сотрудника магазина, однако после они отошли. В этот момент мужчина руками и ногами забивал автомат. Неизвестно, что именно его разозоило, но он что-то требовал от администрации.

В комментариях пользователи считают, что вся проблема в проигрыше денег. Якобы за множество попыток ему не удалось достать игрушку. Горожане заметили, что некоторые владельцы таких устройств специально настраивают силу захвата у щипцов, которые цепляют игрушки — так больше игроков могут проиграть деньги.

«Если честно, мне тоже так хотелось сделать, когда ребёнок свои 50 руб. туда закинул, а автомат не сработал. Номера что там указаны заблокированы!» — поделилась горожанка Алина.
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#Общество#Уфа#Соцсети#Уфимский район#Марина Шорина
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