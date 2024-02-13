В Уфимском районе мужчина подрался с игровым автоматом

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Некоторое время рядом с утройством стояли два сотрудника магазина, однако после они отошли. В этот момент мужчина руками и ногами забивал автомат. Неизвестно, что именно его разозоило, но он что-то требовал от администрации.
В комментариях пользователи считают, что вся проблема в проигрыше денег. Якобы за множество попыток ему не удалось достать игрушку. Горожане заметили, что некоторые владельцы таких устройств специально настраивают силу захвата у щипцов, которые цепляют игрушки — так больше игроков могут проиграть деньги.
«Если честно, мне тоже так хотелось сделать, когда ребёнок свои 50 руб. туда закинул, а автомат не сработал. Номера что там указаны заблокированы!» — поделилась горожанка Алина.