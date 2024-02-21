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МВД отрицает проблемы с выездом россиян за границу

МВД отрицает проблемы с выездом россиян за границу

21 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Туристы из России жаловались на проблемы с вылетом за границу. Все из-за «бракованных загранпаспортов», писал Telegram-канал SHOT. Однако в МВД России назвали информацию недостоверной.

На подобную ситуацию обращали внимание туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии. Документ они получали в 2023–2024 годах, когда был неизвестный технический сбой, а цифры напечатали не тем шрифтом.

Претензии на границе возникают к двум цифрам и опечаткам. Например, жителя Екатеринбурга не выпустили из страны из-за ошибки при вводе кода пола.

Турагенты перед вылетом якобы стали тщательнее проверять все данные в паспортах, а МФЦ рекомендовал менять загранник, если там есть неточности. Однако в МВД заявили, что информация не соответствует действительности.

В подразделениях по вопросам миграции не зафиксировали всплеск обращений с жалобами россиян. Если же ситуация действительно случится, то нужно написать через сервис «Прием обращений» на портале правоохранителей.

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#Общество#Мвд#Россия#Путешествие#Марина Шорина
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