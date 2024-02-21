МВД отрицает проблемы с выездом россиян за границу

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
На подобную ситуацию обращали внимание туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии. Документ они получали в 2023–2024 годах, когда был неизвестный технический сбой, а цифры напечатали не тем шрифтом.
Претензии на границе возникают к двум цифрам и опечаткам. Например, жителя Екатеринбурга не выпустили из страны из-за ошибки при вводе кода пола.
Турагенты перед вылетом якобы стали тщательнее проверять все данные в паспортах, а МФЦ рекомендовал менять загранник, если там есть неточности. Однако в МВД заявили, что информация не соответствует действительности.
В подразделениях по вопросам миграции не зафиксировали всплеск обращений с жалобами россиян. Если же ситуация действительно случится, то нужно написать через сервис «Прием обращений» на портале правоохранителей.