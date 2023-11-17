Размер госпошлины на выдачу загранпаспорта в России вырастет в 2024 году

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов нового поколения. Планируется, что с 1 июля 2024 года размер госпошлины будет увеличен с 5 тысяч до 6 тысяч рублей. Поправки были внесены в налоговый законопроект (№448566-8) из бюджетного пакета.
Отмечается, что госпошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет также вырастет: с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих на территории РФ. Так, пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ — с 350 руб. до 420 ₽, за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание — с 1 600 руб. до 1 920 руб.
Пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам составит 960 руб.
Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого сотрудника-иностранца.