Размер госпошлины на выдачу загранпаспорта в России вырастет в 2024 году

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих на территории РФ. Так, пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ — с 350 руб. до 420 ₽, за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание — с 1 600 руб. до 1 920 руб.