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Published Сегодня, 18:42

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Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы

Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы

16 января 2024, 18:42
Погодные аномалии текущей зимы в России отметил глава Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.

В разговоре с RT метеоролог заявил, что капризы природы видны в самых разных регионах РФ.

Так, аномальным можно считать заметное потепление до +10° С на юге страны: в Краснодарском и Ставропольском крае, в Ростовской области. Однако азиатскую часть РФ ждет ощутимое похолодание. Так, в Якутии и Хабаровском крае столбик термометра опустится до -40° С. На Урале и в Поволжье температура повысится: но с -40° С до -20° С.

Из европейской части на восток уйдет циклон, который принес сюда тепло: в итоге температура упадет на 10 градусов. Самые сильные холода ожидаются ночью в четверг: в столице будет -22° С, днем воздух прогреется до -4° С. Из-за фронтального раздела в крещенскую ночь на пятницу заметно потеплеет: до -8° С. Морозы заменит снегопад со слоем осадков до 15 мм. Зато в выходные можно ждать похолодания.

#Погода#Россия#Снегопад#Зима#Похолодание#Морозы
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