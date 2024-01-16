Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
В разговоре с RT метеоролог заявил, что капризы природы видны в самых разных регионах РФ.
Так, аномальным можно считать заметное потепление до +10° С на юге страны: в Краснодарском и Ставропольском крае, в Ростовской области. Однако азиатскую часть РФ ждет ощутимое похолодание. Так, в Якутии и Хабаровском крае столбик термометра опустится до -40° С. На Урале и в Поволжье температура повысится: но с -40° С до -20° С.
Из европейской части на восток уйдет циклон, который принес сюда тепло: в итоге температура упадет на 10 градусов. Самые сильные холода ожидаются ночью в четверг: в столице будет -22° С, днем воздух прогреется до -4° С. Из-за фронтального раздела в крещенскую ночь на пятницу заметно потеплеет: до -8° С. Морозы заменит снегопад со слоем осадков до 15 мм. Зато в выходные можно ждать похолодания.