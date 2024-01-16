Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы

Так, аномальным можно считать заметное потепление до +10° С на юге страны: в Краснодарском и Ставропольском крае, в Ростовской области. Однако азиатскую часть РФ ждет ощутимое похолодание. Так, в Якутии и Хабаровском крае столбик термометра опустится до -40° С. На Урале и в Поволжье температура повысится: но с -40° С до -20° С.