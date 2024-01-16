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Published Сегодня, 16:08

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Updated Сегодня, 16:10

В РФ средняя предлагаемая зарплата увеличилась за год на 10 тысяч рублей

В РФ средняя предлагаемая зарплата увеличилась за год на 10 тысяч рублей

16 января 2024, 16:08
Фото: Midjourney
По словам руководителя пресс-службы hh.ru Юг Екатерины Никифоровой, величина средней предполагаемой заработной платы в России с января по декабрь минувшего года увеличилась на 10 тысяч рублей — с 45 до 55 тысяч.

Что касается уровня средней ожидаемой зарплаты, то он тоже вырос — соответственно с 50 до 60 тысяч рублей.

Также эксперт сообщила представителям RuNews24.ru, что в отрасли, где наблюдается самый высокий уровень нехватки кадров, зарплата росла быстрее всего. Речь идет о так называемых «синих воротничках», а также о массовом линейном персонале. В среднем предлагаемая зарплата рабочих в РФ с января по декабрь прошлого года увеличилась с 53 тысяч до 68 500 тысяч рублей, в строительном бизнесе и отрасли недвижимости — с 60 тысяч до 70 тысяч рублей за аналогичный период. Сотрудникам, занятым в производственной отрасли и сервисном обслуживании в январе прошлого года предлагалось 54 тысячи рублей, в декабре — 65 тысяч, в розничной торговле — соответственно, 35 тысяч и 43,5 тысяч рублей.

По мнению специалиста, рост зарплат в стране обусловлен инфляцией и нехваткой кадров.

Эксперт отметила, что высокие зарплаты предлагаются не только топ-менеджерам, но и водителям, инженерам и врачам.

#Россия#Зарплата#Работа
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