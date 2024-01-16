В РФ средняя предлагаемая зарплата увеличилась за год на 10 тысяч рублей

Также эксперт сообщила представителям RuNews24.ru, что в отрасли, где наблюдается самый высокий уровень нехватки кадров, зарплата росла быстрее всего. Речь идет о так называемых «синих воротничках», а также о массовом линейном персонале. В среднем предлагаемая зарплата рабочих в РФ с января по декабрь прошлого года увеличилась с 53 тысяч до 68 500 тысяч рублей, в строительном бизнесе и отрасли недвижимости — с 60 тысяч до 70 тысяч рублей за аналогичный период. Сотрудникам, занятым в производственной отрасли и сервисном обслуживании в январе прошлого года предлагалось 54 тысячи рублей, в декабре — 65 тысяч, в розничной торговле — соответственно, 35 тысяч и 43,5 тысяч рублей.