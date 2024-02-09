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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Уфимцы вновь жалуются на переполненные автобусы

Уфимцы вновь жалуются на переполненные автобусы

9 февраля 2024, 16:23
Фото: 1MI
Жители Уфы показали, как вынуждены тесниться в автобусах. Видеозапись с остановки на улице Галле опубликовали в Telegram-канале Ufa_rb.

По данным очевидцев, пассажиры пытались влезть в автобус, который следует по маршруту №107. Такая ситуация наблюдалась в 18 часов вечера 9 февраля.

Отметим, что проблема фиксируется не первый день. Уфимцы устали от подобных инцидентов, а потому ждут, когда появятся новые троллейбусы. Некоторые в шутку отмечают, что скоро пассажиры захотят проехать и на крыше.

Другие пользователи считают, что в некоторые дни горожане могут дойти до пункта назначения и пешком, не нагружая общественный транспорт. Также пользователи рекомендовали властям выпускать на линии дополнительные машины, чтобы справиться с пассажиропотоком.

Уехал с открытой дверью. В Уфе два автобуса не справились с наплывом пассажиров
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#Общество#Уфа#Автобус#Соцсети#Пробки#Марина Шорина
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