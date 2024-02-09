Уфимцы вновь жалуются на переполненные автобусы

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По данным очевидцев, пассажиры пытались влезть в автобус, который следует по маршруту №107. Такая ситуация наблюдалась в 18 часов вечера 9 февраля.
Отметим, что проблема фиксируется не первый день. Уфимцы устали от подобных инцидентов, а потому ждут, когда появятся новые троллейбусы. Некоторые в шутку отмечают, что скоро пассажиры захотят проехать и на крыше.
Другие пользователи считают, что в некоторые дни горожане могут дойти до пункта назначения и пешком, не нагружая общественный транспорт. Также пользователи рекомендовали властям выпускать на линии дополнительные машины, чтобы справиться с пассажиропотоком.