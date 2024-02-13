Мужчины похитили и отрезали ухо жителю соседнего города в Башкирии

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В пресс-службе ведомства уточнили, что жителям Октябрьского, возраст которых варьируется от 27 до 42 лет предъявили обвинения в похищении человека. Все случилось 4 февраля, когда четверо подозреваемых в масках и форме засунули потерпевшего в Lada Vesta.
Злоумышленники привезли его на территорию металлобазы в Октябрьском, где забивали молотком и металлической трубой. В обмен на спокойствие они просили признаться в совершении противоправных действий, на что потерпевший и пошел. За это ему отрезали ухо.
Далее уроженца Туймазов оставили за городом. Он обратился в полицию, где смогли установить троих из четырех обвиняемых. Последнего объявили в розыск.