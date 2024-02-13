mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Следком прокомментировал похищение мужчины в Башкирии

Мужчины похитили и отрезали ухо жителю соседнего города в Башкирии

13 февраля 2024, 13:55
Фото: Следком по РБ

Следком прокомментировал похищение мужчины в Башкирии

Следственный комитет по Башкирии прокомментировал сообщение о нападении на 27-летнего жителя Туймазов. Ранее в Тelegram-канале Baza писали, что неизвестные в форме правоохранителей похитили мужчину и избили.

В пресс-службе ведомства уточнили, что жителям Октябрьского, возраст которых варьируется от 27 до 42 лет предъявили обвинения в похищении человека. Все случилось 4 февраля, когда четверо подозреваемых в масках и форме засунули потерпевшего в Lada Vesta.

Злоумышленники привезли его на территорию металлобазы в Октябрьском, где забивали молотком и металлической трубой. В обмен на спокойствие они просили признаться в совершении противоправных действий, на что потерпевший и пошел. За это ему отрезали ухо.

Далее уроженца Туймазов оставили за городом. Он обратился в полицию, где смогли установить троих из четырех обвиняемых. Последнего объявили в розыск.

Читайте также:
Лже-полицейские похитили мужчину в Башкирии и пытали его — TelegramНеизвестные избили жителя Башкирии и помочились на негоСК начал проверку схода снега с крыши здания на пенсионерку
#Происшествия#Башкортостан#Полиция#Следком#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Марина Шорина
Подпишитесь
Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Вчера, 06:08
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
Вчера, 05:36
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
Вчера, 05:26
Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО
Вчера, 04:35
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Вчера, 03:15
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29