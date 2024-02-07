Неизвестные избили жителя Башкирии и помочились на него

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Группа неизвестных вошли в дом и начали избивать молодых людей. Mkset не может прикрепить ролик по этическим соображениям.
Компашка злоумышленников издевалась над жильцами: дотрагивались до них шилом и справили нужду прямо на лицо одного из пострадавших, предлагая умыться.
Сейчас правоохранительные органы якобы проверяют информацию. Пока неизвестно, что привело к такому событию. Один из пострадавших, по неподтвержденной информации, лишь накануне вышел из комы. Предварительно, подозреваемые доставлены в отдел полиции.