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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Неизвестные избили жителя Башкирии и помочились на него

Неизвестные избили жителя Башкирии и помочились на него

7 февраля 2024, 15:37
Фото: 1MI
В селе Серменево Белорецкого района неизвестные напали на двух жителей. Трое мужчин «унизили» пострадавших, помочившись на них. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Новости Уфы и Башкирии».

Группа неизвестных вошли в дом и начали избивать молодых людей. Mkset не может прикрепить ролик по этическим соображениям.

Компашка злоумышленников издевалась над жильцами: дотрагивались до них шилом и справили нужду прямо на лицо одного из пострадавших, предлагая умыться.

Сейчас правоохранительные органы якобы проверяют информацию. Пока неизвестно, что привело к такому событию. Один из пострадавших, по неподтвержденной информации, лишь накануне вышел из комы. Предварительно, подозреваемые доставлены в отдел полиции.

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