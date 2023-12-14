mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей

На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей

14 декабря 2023, 16:29
Фото: 1MI
Информация следует из данных на портале госзакупок.

Содержание территорий, прилегающих к зданиям республиканских органов исполнительной власти, а также ремонт имеющихся на данных территориях элементов благоустройства обойдется в 76,84 млн рублей. Соответствующий контракт ГКУ «Хозяйственное управление» заключило с ООО «Технострой».

По данным на сайте госзакупок, общая площадь территорий, которую предстоит обслуживать подрядчику, составляет 8,3 га и включает в себя Дом республики и здание Госсобрания — Курултая РБ. Срок действия контракта — с 1 января 2024 по 30 июня 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что власти намерены выделить до 180 млн рублей на ремонт улицы Ленина в Уфе. Речь идет об участке улицы Ленина от Кирова до Революционно. Его протяженность составляет порядка 500 метров. В рамках работ планируется обустройство дороги и тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.

#Город#Уфа#Благоустройство#Чиновники#Госзакупки#Депутаты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Курултай#Власти
Подпишитесь
Владимир Путин сказал, когда наступит мир
Сегодня, 09:34
В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год
Сегодня, 08:59
«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение
Сегодня, 08:04
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
Сегодня, 06:44
С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%
Сегодня, 05:45
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12