На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
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Updated Сегодня, 16:39
Содержание территорий, прилегающих к зданиям республиканских органов исполнительной власти, а также ремонт имеющихся на данных территориях элементов благоустройства обойдется в 76,84 млн рублей. Соответствующий контракт ГКУ «Хозяйственное управление» заключило с ООО «Технострой».
По данным на сайте госзакупок, общая площадь территорий, которую предстоит обслуживать подрядчику, составляет 8,3 га и включает в себя Дом республики и здание Госсобрания — Курултая РБ. Срок действия контракта — с 1 января 2024 по 30 июня 2025 года.
Напомним, ранее стало известно, что власти намерены выделить до 180 млн рублей на ремонт улицы Ленина в Уфе. Речь идет об участке улицы Ленина от Кирова до Революционно. Его протяженность составляет порядка 500 метров. В рамках работ планируется обустройство дороги и тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.