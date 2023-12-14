На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей

Напомним, ранее стало известно, что власти намерены выделить до 180 млн рублей на ремонт улицы Ленина в Уфе. Речь идет об участке улицы Ленина от Кирова до Революционно. Его протяженность составляет порядка 500 метров. В рамках работ планируется обустройство дороги и тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.