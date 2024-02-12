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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Более 40 депутатов разного уровня из Башкирии отправились в зону СВО

Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО

12 февраля 2024, 04:35
Фото: 1MI

Более 40 депутатов разного уровня из Башкирии отправились в зону СВО

Вместе с депутатами также отбыли трое их помощников, сообщил в пресс-службе Госсобрания республики.

Еще двое депутатов регионального Госсобрания отправились в зону СВО в качестве добровольцев. На специальную военную операцию отправились депутаты Алексей Локотченко и Яков Кугубаев, а также трое их помощников.

Депутат Курултая отправится в зону СВО
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— Наши парни едут служить Родине. Мы приветствуем это мужественное решение и гордимся ими, — сказал председатель парламента Константин Толкачев.

Перед отправкой в зону боевых действий депутаты прошли предварительную подготовку на базе военно-патриотического парка «Патриот». По словам Толкачева, они обучались азам военного дела, оказанию первой медицинской помощи, управлению квадрокоптерами, подобрали экипировку.

Спикер парламента отметил, что участие в СВО на сегодняшний день более 40 депутатов республики разного уровня принимают.

#Общество#Депутаты#Константин Толкачев#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Курултай
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