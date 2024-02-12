Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Еще двое депутатов регионального Госсобрания отправились в зону СВО в качестве добровольцев. На специальную военную операцию отправились депутаты Алексей Локотченко и Яков Кугубаев, а также трое их помощников.
— Наши парни едут служить Родине. Мы приветствуем это мужественное решение и гордимся ими, — сказал председатель парламента Константин Толкачев.
Перед отправкой в зону боевых действий депутаты прошли предварительную подготовку на базе военно-патриотического парка «Патриот». По словам Толкачева, они обучались азам военного дела, оказанию первой медицинской помощи, управлению квадрокоптерами, подобрали экипировку.
Спикер парламента отметил, что участие в СВО на сегодняшний день более 40 депутатов республики разного уровня принимают.