В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Пресс-служба Уфимского университета наук и технологий дала комментарий Mkset.ru по поводу пожара возле Гуманитарного корпуса.
Сегодня днём появились сообщения о том, что из корпуса вуза из-за задымления эвакуировали 1500 человек.
В пресс-службе УУНиТ сообщили, что в 12:35 на пост охраны Гуманитарного корпуса пришёл сигнал о задымлении. Дым шёл из-под ныне не действующего корпуса «И». Сотрудники вуза обратили внимание на сильное задымление в подвале, после этого было принято решение об эвакуации работников и обучающихся.
Пожарная бригада выяснила, что источник задымления находился за пределами корпуса на улице, а в здание дым попал через вентиляцию. Очаг огня был потушен сотрудниками МЧС. В инциденте никто не пострадал.
В настоящее время проводится проверка происшествия.