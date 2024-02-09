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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Уфимский университет дал комментарии по факту пожара

В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре

9 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI

Уфимский университет дал комментарии по факту пожара

Сотрудники и обучающиеся вернулись в здание, однако занятия были отменены.

Пресс-служба Уфимского университета наук и технологий дала комментарий Mkset.ru по поводу пожара возле Гуманитарного корпуса.

Сегодня днём появились сообщения о том, что из корпуса вуза из-за задымления эвакуировали 1500 человек.

В Уфе из гуманитарного корпуса университета эвакуировали полторы тысячи человек
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В пресс-службе УУНиТ сообщили, что в 12:35 на пост охраны Гуманитарного корпуса пришёл сигнал о задымлении. Дым шёл из-под ныне не действующего корпуса «И». Сотрудники вуза обратили внимание на сильное задымление в подвале, после этого было принято решение об эвакуации работников и обучающихся.

Пожарная бригада выяснила, что источник задымления находился за пределами корпуса на улице, а в здание дым попал через вентиляцию. Очаг огня был потушен сотрудниками МЧС. В инциденте никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка происшествия.

#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Идэль Гумеров#УУНиТ
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