В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре

В пресс-службе УУНиТ сообщили, что в 12:35 на пост охраны Гуманитарного корпуса пришёл сигнал о задымлении. Дым шёл из-под ныне не действующего корпуса «И». Сотрудники вуза обратили внимание на сильное задымление в подвале, после этого было принято решение об эвакуации работников и обучающихся.