Из Уфы запустили прямые авиарейсы в Душанбе

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в Душанбе с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба «Международного аэропорта „Уфа“.
Сообщается, что время в пути до столицы Таджикистана составит около 2 часов 50 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boieng 737-800 в вместимостью 189 пассажиров.
Как отметил заместитель гендиректора Nordwind Airlines Антон Маттис, на сегодняшний день аваиакомпания уже выполняет прямые перелеты из Уфы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Махачкалу.
Напомним, ранее стало известно, что в марте из Уфы запустят прямые рейсы в Минск. Примечательно, что о запуске прямого авиасобщения между Уфой и столицей Беларуси высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что для республики это «принципиальный вопрос».
Также завтра, 17 января, должен состояться первый прямой рейс из Уфы в столицу Узбекистана — Самарканд. В дальнейшем рейс будет выполняться на регулярной основе по пятницам.