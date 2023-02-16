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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Из Уфы запустили прямые авиарейсы в Душанбе

16 февраля 2023, 15:05
Фото: 1MI
Время в полете составит чуть меньше трех часов

Авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в Душанбе с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба «Международного аэропорта „Уфа“.

Сообщается, что время в пути до столицы Таджикистана составит около 2 часов 50 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boieng 737-800 в вместимостью 189 пассажиров.

Как отметил заместитель гендиректора Nordwind Airlines Антон Маттис, на сегодняшний день аваиакомпания уже выполняет прямые перелеты из Уфы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Махачкалу.

Напомним, ранее стало известно, что в марте из Уфы запустят прямые рейсы в Минск. Примечательно, что о запуске прямого авиасобщения между Уфой и столицей Беларуси высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что для республики это «принципиальный вопрос».

Также завтра, 17 января, должен состояться первый прямой рейс из Уфы в столицу Узбекистана — Самарканд. В дальнейшем рейс будет выполняться на регулярной основе по пятницам.

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