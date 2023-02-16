Из Уфы запустили прямые авиарейсы в Душанбе

Напомним, ранее стало известно, что в марте из Уфы запустят прямые рейсы в Минск. Примечательно, что о запуске прямого авиасобщения между Уфой и столицей Беларуси высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что для республики это «принципиальный вопрос».