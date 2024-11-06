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Авиарейс

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2024
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Проклятый авиарейс нашли в Башкирии
8 сентября, 14:04
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая, 12:08
Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?
26 апреля, 11:20
Отдых в Турции станет еще доступнее для жителей Уфы
19 марта, 08:54
Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан
Подробности о новом авиарейсе раскрыли в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
14 марта, 10:44
Летевший через Уфу самолет вернулся на стоянку из-за технической неполадки
8 марта, 04:28
Жители Уфы смогут отправиться во Владикавказ
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.
20 февраля, 09:49
Жителям Уфы станет проще добраться в Узбекистан
Об этом сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
8 февраля, 11:55
2023
Жителям Башкирии станет проще летать в Нижневартовск
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.
13 декабря 2023, 06:35
Техническую неисправность во время взлета выявили на самолете, летевшем в Уфу
Подробности сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.
4 декабря 2023, 09:15
«Техническая ошибка»: самолет, летевший в Уфу, совершил аварийную посадку в Тюмени
2 декабря 2023, 12:12
Самолет, вылетевший из Уфы, ушел на второй круг из-за инцидента на другом авиасудне
Подробности сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
28 ноября 2023, 11:09
Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы
Список маршрутов был утвержден Росавиацией.
8 ноября 2023, 09:51
Жителей Уфы напугал низко круживший над городом самолет
29 сентября 2023, 10:56
«Требовал»: уфимец напугал пассажиров самолета прямо во время полета
25 сентября 2023, 11:23

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