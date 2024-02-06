Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия

Двери не получится установить повторно, так как рабочие при демонтаже повредили их. В ситуацию попытался вмешаться краевед Павел Егоров, предложивший оставить двери у себя на хранение, однако, по словам Маулимшиной, сделать этого «не разрешил Госорган».