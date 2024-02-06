Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Уфе рабочие испортили объект культурного наследия. В ходе расчистки дома Чижовой от мусора рабочие выломали в нем все двери. Позднее их нашли в мусорных баках неподалеку.
Как сообщила Маулимшина со ссылкой на Башкультнаследие, рабочие УЖХ проводили работы без согласования с органом охраны памятников.
Ценные исторические двери удалось спасти благодаря внимательности граждан, обративших внимание не неправомерные действия рабочих. Однако, как подчеркивает градозащитница, дальнейшая судьба дверей неизвестна.
Двери не получится установить повторно, так как рабочие при демонтаже повредили их. В ситуацию попытался вмешаться краевед Павел Егоров, предложивший оставить двери у себя на хранение, однако, по словам Маулимшиной, сделать этого «не разрешил Госорган».
«В итоге нет гарантии того, что за ночь или в последующие дни предмет охраны памятника не похитят прохожие или повторно не отнесут на помойку», — написала градозащитница.