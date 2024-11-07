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Башкультнаследие

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2024
Водочный завод стал гордостью Башкирии
7 ноября, 02:54
Главный символ Уфы перекрасят
16 октября, 05:43
Проект ремонта крыши и фасада памятника культуры в Уфе обойдётся почти в 2 млн рублей
Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию.
7 февраля, 05:58
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
Об этом сообщила в соцсетях градозащитница и активистка Эльза Маулимшина.
6 февраля, 07:35
Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу
25 января, 06:10
2023
Многострадальный кинотеатр «Искра» в Уфе исключили из списка памятников архитектуры
По мнению экспертов, объект утратил свою ценность.
6 декабря 2023, 12:18
В Уфе здание эпохи «оттепели» объявили памятником культурного наследия
Сейчас в этом здании располагается министерство экологии.
27 ноября 2023, 10:54
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Ранее Кулбахтин занимал должность заместителя начальника управления.
20 ноября 2023, 07:42
Археологи встали на пути исправительной системы: в Башкирии найден памятник древности
Памятнику больше тысячи лет.
22 октября 2023, 09:08

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