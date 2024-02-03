В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Евгением Драгуновским

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
2 февраля в Гафурийском районе Башкирии прошла церемония прощания с гвардии майором Евгением Сергеевичем Драгуновским, командиром инженерно-саперного батальона, погибшим в зоне СВО.
Посмертно Евгений Драгуновский был награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации.
Глава района Фаниль Чингизов выразил свои соболезнования родителям погибшего. Он пожелал, чтобы светлая память о погибшем навсегда оставалась в сердцах близких и друзей.