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В Гафурийском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Евгением Драгуновским

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Евгением Драгуновским

3 февраля 2024, 12:10

В Гафурийском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Евгением Драгуновским

Об этом сообщил глава Администрации Гафурийского района, Фаниль Чингизов, у себя в соцсетях.

2 февраля в Гафурийском районе Башкирии прошла церемония прощания с гвардии майором Евгением Сергеевичем Драгуновским, командиром инженерно-саперного батальона, погибшим в зоне СВО.

Посмертно Евгений Драгуновский был награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации.

Глава района Фаниль Чингизов выразил свои соболезнования родителям погибшего. Он пожелал, чтобы светлая память о погибшем навсегда оставалась в сердцах близких и друзей.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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