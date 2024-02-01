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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Суд обязал власти Уфы провести освещение на нескольких улицах

Мэрия Уфы попала под суд за отсутствие фонарей на улицах

1 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI

Суд обязал власти Уфы провести освещение на нескольких улицах

Прокуратура посчитала, что отсутствие света нарушает права и интересы людей.

Отсутствие уличного освещения в Кузнецовском затоне стало поводом для административного дела. Прокуратура встала на сторону «неопределённого круга лиц», заставив мэрию установить фонари на нескольких улицах города.

Прокуратура Кировского района проверила состояние безопасности дорожного движения на улицах Бакинская, Бельская, Прибельская и переулка Прибелский. Выяснилось, что там не горят фонари. По мнению проверяющих, это нарушает права и законны интересы граждан и плохо сказывается на безопасности на дорогах и тротуарах — например, могут произойти ДТП, появляют угрозы жизни и здоровью населения.

С итогами проверки прокуратура направилась в суд. Октябрьский районный суд возложил на городскую администрацию обязанности исправить упущение властей.

Из-за того, что детям приходилось гулять в темноте, под суд попал чиновник одного из районов Башкирии.

Невозможность ночных прогулок привела к суду чиновника из Башкирии
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#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров#Кировский район#Октябрьский районный суд
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