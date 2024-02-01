Мэрия Уфы попала под суд за отсутствие фонарей на улицах

Прокуратура Кировского района проверила состояние безопасности дорожного движения на улицах Бакинская, Бельская, Прибельская и переулка Прибелский. Выяснилось, что там не горят фонари. По мнению проверяющих, это нарушает права и законны интересы граждан и плохо сказывается на безопасности на дорогах и тротуарах — например, могут произойти ДТП, появляют угрозы жизни и здоровью населения.