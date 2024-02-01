Мэрия Уфы попала под суд за отсутствие фонарей на улицах

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Отсутствие уличного освещения в Кузнецовском затоне стало поводом для административного дела. Прокуратура встала на сторону «неопределённого круга лиц», заставив мэрию установить фонари на нескольких улицах города.
Прокуратура Кировского района проверила состояние безопасности дорожного движения на улицах Бакинская, Бельская, Прибельская и переулка Прибелский. Выяснилось, что там не горят фонари. По мнению проверяющих, это нарушает права и законны интересы граждан и плохо сказывается на безопасности на дорогах и тротуарах — например, могут произойти ДТП, появляют угрозы жизни и здоровью населения.
С итогами проверки прокуратура направилась в суд. Октябрьский районный суд возложил на городскую администрацию обязанности исправить упущение властей.
Из-за того, что детям приходилось гулять в темноте, под суд попал чиновник одного из районов Башкирии.