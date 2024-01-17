Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии

В 2014 году вместе с соратниками Рамзилем Байназаровым и Русланом Габбасовым*** Алсынов выходит из «Кук-Буре» из-за раскола в организации. Они создают новую структуру — башкирскую общественную организацию «Башкорт», где Алсынов становится председателем. Ранее, в июле 2013 года один из соратников активистов, публицист-диссидент Айрат Дильмухаметов был осуждён за «публичное оправдание терроризма» на заключение в колонии строго режима, откуда вышел в 2017 году.