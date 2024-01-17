Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Сегодня Баймакский районный суд осудил активиста и общественника Фаиля Алсынова* на 4 года колонии общего режима за «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (часть 1 статьи 292 УК РФ). По мнению суда, весной 2023 года на сходе граждан активист негативно высказался по отношению к выходцам из Закавказья, Кавказа и Средней Азии.
Оглашение приговора обернулось противостоянием граждан, пожелавших поддержать Алсынова, с правоохранителями. Возле здания суда в Баймаке собралась масса людей, которые выразили негативное отношение к преследованию Алсынова. После оглашения решения судьи силовики начали оттеснять людей от здания суда. Противостояние привело к задержаниям, потасовке и применению слезоточивого газа.
Рассказываем, чем известен Фаиль Алсынов и почему его дело вызвало массовый общественный резонанс.
Фаиль Алсынов известен как общественный деятель, руководивший ныне запрещённым движением «Башкорт»**. До этого он работал во Всемирном курултае башкир и национальной организации «Кук-Буре», которая провозглашала либерально-националистические и национально-демократические ценности.
В 2014 году вместе с соратниками Рамзилем Байназаровым и Русланом Габбасовым*** Алсынов выходит из «Кук-Буре» из-за раскола в организации. Они создают новую структуру — башкирскую общественную организацию «Башкорт», где Алсынов становится председателем. Ранее, в июле 2013 года один из соратников активистов, публицист-диссидент Айрат Дильмухаметов был осуждён за «публичное оправдание терроризма» на заключение в колонии строго режима, откуда вышел в 2017 году.
В 2019 году Радий Хабиров, обсуждая произошедший на Всемирном курултае башкир инцидент с задержанием активистов «Башкорта», вскользь упрекнул их в «шовинизме» и «расизме». В ответ на высказывание главы региона Фаиль Алсынов заявил, что организация готова сотрудничать с властями. Однако это не помогло из избежать обвинений в экстремизме — 22 мая 2020 года Верховный суд признал движение экстремистским и запретил деятельность БОО «Башкорт».
С конца 2019 года «башкортовцы» начали активно поднимать тему будущей разработки шихана Куштау под добычу соды. Они проводили пикеты с требованием запретить разработку горы. Летом, когда «Башкирская содовая компания» начала вырубку деревьев возле горы, активисты создали движение «Куштау живи» и начали «мобилизацию» граждан для отстаивания шихана. Был создан палаточный лагерь у подножия горы, недовольные разработкой граждане перегораживали подъезд техники к Куштау.
5 августа 2020 года Фаиль Алсынов оказался в числе задержанных за противодействие работе АО «БСК». Спустя 11 дней было объявлено о приостановке промышленной разработки Куштау. За время противостояния 55 человек получили аресты и штрафы. 24 августа Хабиров обратился в минприроды с просьбой создать особо охраняемую территорию на шихане. На следующий день Верховный суд Башкирии признал незаконным арест Алсынова на 8 суток.
Спустя месяц Фаиль Алсынов снова оказался за решёткой. На этот раз его обвинили в неправильной тонировке и неподчинении правоохранителям. Под арестом он провёл 13 суток.
Самый скандальный эпизод в биографии Фаиля Алсынова произошёл в ноябре 2020 года. В Кармаскалинском районе произошла массовая потасовка с участием активистов башкирского национального движения. За неповиновение полиции были задержаны 19 человек.
Весной 2021 года Алсынов заявил о том, что Управление ФСБ по Башкирии начало проверку в его отношение за выступление в Зилаирском районе, где он якобы высказался за отделение Башкирии от России.
28 апреля 2023 года в селе Ишмурзино Баймакского района прошёл согласованный с властями сход граждан против планов золотодобывающих компаний разработать карьеры возле села. Одним из активных участников мероприятия был Фаиль Алсынов. Как выяснилось позже, выступление в Ишмурзино стало поводом для возбуждения в отношение активиста уголовного дела. Его обвинили в в совершении действий, направленных на «возбуждение ненависти» и «унижение достоинства» по признакам расы, национальности, языка, происхождения.
12 октября 2023 года в квартире Фаиля прошёл обыск. Также оперативные мероприятия были проведены на его малой родине в Зилаирском районе. Сам Алсынов был задержан, позже его отпустили под подписку о невыезде. Позже было установлено, что активист национального движения попал под подозрение о разжигании ненависти.
Заседание по делу Фаиля Алсынова состоялось 16 января. Прокуратура запросила для подсудимого 4 года колонии-поселения. В это же время возле здания суда собралась масса граждан, выступавших против преследования Алсынова. Решение суда было отложено на 2 дня.
В поддержку Алсынова выступили некоторые общественники. Например, бывший министр культуры за действия против Фаиля Алсынова назвал республиканские власти «некомпетентными» и «нерелевантными».
16 января Фаиля Алсынова внесли в перечень лиц, в отношение которых есть сведения об экстремистской деятельности.
Сегодня Баймакский районный суд приговорил Алсынова к 4 годам колонии общего режима — более строгому наказанию, чем требовала прокуратура. Решение суда вызвало недовольство. Протест обернулся беспорядками.
* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.
*** — внесён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
**** — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.