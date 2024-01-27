СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника

Напомним, 17 января, в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову* — его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. На оглашение приговора к зданию суда пришло несколько тысяч человек, произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. 19 января несанкционированная акция в поддержку Фаиля Алсынова прошла в Уфе, участие в ней приняли несколько тысяч человек. Четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу до 17 марта 2024 года. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти.