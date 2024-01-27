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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 10:51

СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника

27 января 2024, 09:14

СМИ: задержанный в Баймаке активист попал в больницу с травмой позвоночника

В СМИ появилась информация об одном из задержанных после протестных акций в Баймаке — Диме Давлеткильдине.

Как сообщает «Башинформ» в своем дзен-канале со ссылкой на пресс-службу УФСИН РБ, в уфимский СИЗО-1 Дим Давлеткильдин поступил 22 января и уже тогда у него были выявлены телесные повреждения: гематомы, ссадины и ушибы. На следующий день он пожаловался на боль в пояснице при ходьбе, и его госпитализировали.

— В настоящее время Давлеткильдин проходит лечение в республиканской больнице УФСИН России по республике Башкортостан, где он получает все необходимое лечение. Подозреваемый находится под постоянным контролем врачей, состояние здоровья удовлетворительное, передвигается без посторонней помощи», — пишет Башинформ со ссылкой на пресс-службу УФСИН.

В телеграм-канале в поддержку Дима Давлеткильдина выложены документы его обследования. Согласно одному из заключений, по результатам КТ у него выявили перелом поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника. Как уточняется в сообщении, сейчас активист находится в больнице в Уфе.

Напомним, 17 января, в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову* — его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. На оглашение приговора к зданию суда пришло несколько тысяч человек, произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. 19 января несанкционированная акция в поддержку Фаиля Алсынова прошла в Уфе, участие в ней приняли несколько тысяч человек. Четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу до 17 марта 2024 года. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Андрей Королев
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