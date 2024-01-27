СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Как сообщает «Башинформ» в своем дзен-канале со ссылкой на пресс-службу УФСИН РБ, в уфимский СИЗО-1 Дим Давлеткильдин поступил 22 января и уже тогда у него были выявлены телесные повреждения: гематомы, ссадины и ушибы. На следующий день он пожаловался на боль в пояснице при ходьбе, и его госпитализировали.
— В настоящее время Давлеткильдин проходит лечение в республиканской больнице УФСИН России по республике Башкортостан, где он получает все необходимое лечение. Подозреваемый находится под постоянным контролем врачей, состояние здоровья удовлетворительное, передвигается без посторонней помощи», — пишет Башинформ со ссылкой на пресс-службу УФСИН.
В телеграм-канале в поддержку Дима Давлеткильдина выложены документы его обследования. Согласно одному из заключений, по результатам КТ у него выявили перелом поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника. Как уточняется в сообщении, сейчас активист находится в больнице в Уфе.
Напомним, 17 января, в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову* — его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. На оглашение приговора к зданию суда пришло несколько тысяч человек, произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. 19 января несанкционированная акция в поддержку Фаиля Алсынова прошла в Уфе, участие в ней приняли несколько тысяч человек. Четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу до 17 марта 2024 года. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.