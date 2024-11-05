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Ханты-Мансийский автономный округ

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Ноябрь
Башкирия становится бездомной
5 ноября, 09:53
Октябрь
Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
7 октября, 07:50
Февраль
Двух жительниц Сургута оштрафовали за пикет в поддержку Фаиля Алсынова*
1 февраля, 16:44
Январь
Самолёт из Уфы не смог долететь до Нижневартовска с первой попытки
Посадка удалась лишь с третьей попытки.
11 января, 07:31
Ноябрь 2023
Счастье работать дома: башкирская компания задолжала вахтовикам десятки миллионов
Количество пострадавших рабочих превысило сотню.
24 ноября 2023, 06:11

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