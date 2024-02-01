В Башкирии назначена судмедэкспертиза по факту смерти участника митинга

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Следственном комитете пообещали провести «объективную и доскональную проверку» по факту смерти Рифата Даутова, который погиб в автозаке на пути из Зианчуринского района в Уфу.
26 января стало известно что по дороге в суд погиб Рифат Даутов, участвовавших в баймакских событиях, где происходила акция поддержки Фаиля Алсынова*. По сообщениям СМИ, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, однако родственники погибшего утверждают, что Рифат Даутов не употреблял спиртные напитки.
Залия Ахмадеева, сестра Рифата Даутова, рассказала в соцсетях, что она с адвокатом посетила Следственное управление СК России по Республике Башкортостан. Там их заверили в том, что по факту смерти будет проведена проверка. По словам Залии, они были ознакомлены с постановлениями и назначениями о судмедэкспертизе и физико-химических исследованиях. Адвокат ходатайствовал о личном участии во всех исследованиях, поставил ряд вопросов для следователей.
26 января представитель сельского совета пришёл к родителям Рифата Даутова, чтобы сообщить о том, что судмедэкспертиза не может связаться с его родственниками. Спустя день его тело было опознано сестрой.
*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.