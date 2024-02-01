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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Уфе по факту смерти погибшего в автозаке Рифата Даутова назначена экспертиза

В Башкирии назначена судмедэкспертиза по факту смерти участника митинга

1 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Уфе по факту смерти погибшего в автозаке Рифата Даутова назначена экспертиза

Об этом рассказала сестра погибшего.

В Следственном комитете пообещали провести «объективную и доскональную проверку» по факту смерти Рифата Даутова, который погиб в автозаке на пути из Зианчуринского района в Уфу.

26 января стало известно что по дороге в суд погиб Рифат Даутов, участвовавших в баймакских событиях, где происходила акция поддержки Фаиля Алсынова*. По сообщениям СМИ, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, однако родственники погибшего утверждают, что Рифат Даутов не употреблял спиртные напитки.

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Залия Ахмадеева, сестра Рифата Даутова, рассказала в соцсетях, что она с адвокатом посетила Следственное управление СК России по Республике Башкортостан. Там их заверили в том, что по факту смерти будет проведена проверка. По словам Залии, они были ознакомлены с постановлениями и назначениями о судмедэкспертизе и физико-химических исследованиях. Адвокат ходатайствовал о личном участии во всех исследованиях, поставил ряд вопросов для следователей.

26 января представитель сельского совета пришёл к родителям Рифата Даутова, чтобы сообщить о том, что судмедэкспертиза не может связаться с его родственниками. Спустя день его тело было опознано сестрой.

*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров
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