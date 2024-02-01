В Башкирии назначена судмедэкспертиза по факту смерти участника митинга

Залия Ахмадеева, сестра Рифата Даутова, рассказала в соцсетях, что она с адвокатом посетила Следственное управление СК России по Республике Башкортостан. Там их заверили в том, что по факту смерти будет проведена проверка. По словам Залии, они были ознакомлены с постановлениями и назначениями о судмедэкспертизе и физико-химических исследованиях. Адвокат ходатайствовал о личном участии во всех исследованиях, поставил ряд вопросов для следователей.