В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Шуняевым Владиславом

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Церемония прощания с младшим сержантом Шуняевым Владиславом Олеговичем прошла 27 января в Нуримановском районе. Об этом в соцсетях сообщил глава района Вилдан Ситдиков.
Владислав Шуняев родился в Ишимбае 12 сентября 1990 года и отправился в зону проведения спецоперации в августе 2022 года.
Руководитель муниципалитета выразил искренние слова соболезнования родным и близким Владислава, отметив его достойное выполнение воинского долга в борьбе за интересы страны и против фашизма.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Владислава. Вечная слава и вечная память воину!», — написал Вилдан Ситдиков.