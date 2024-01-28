mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Шуняевым Владиславом

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Шуняевым Владиславом

28 января 2024, 09:47
Об этом сообщил глава Администрации Нуримановского района у себя в соцсетях.

Церемония прощания с младшим сержантом Шуняевым Владиславом Олеговичем прошла 27 января в Нуримановском районе. Об этом в соцсетях сообщил глава района Вилдан Ситдиков.

Владислав Шуняев родился в Ишимбае 12 сентября 1990 года и отправился в зону проведения спецоперации в августе 2022 года.

Руководитель муниципалитета выразил искренние слова соболезнования родным и близким Владислава, отметив его достойное выполнение воинского долга в борьбе за интересы страны и против фашизма.

«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Владислава. Вечная слава и вечная память воину!», — написал Вилдан Ситдиков.
#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
26 января, 05:58
«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление
26 января, 05:48
СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника
Вчера, 09:14
В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в 2024 году
Вчера, 07:20
Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим
25 января, 07:09
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58