«Протягиваю руку дружбы»: как прошел митинг за единство Башкортостана

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Состоявшийся сегодня митинг-концерт в поддержку главы республики Радия Хабирова, вероятно стал одним из самых масштабных мероприятий, которые когда-либо видела Уфа. На площади Салавата Юлаева собрались десятки тысяч людей. Толпа на перекрытой в связи с мероприятиями улице Заки Валиди растянулась на сотни метров.
На ветру развевались сотни флагов России и Башкортостана, а также отдельных его муниципалитетов и организаций. Участники митинга — жители республики разных возрастов, профессий и национальностей встречали и провожали бурными овациями выступавших на сцене артистов, участников СВО и главу республики — Радия Хабирова.
Зрители концерта вживую увидели выступления таких известных певцов, как Фидан Гафаров, Рустам Гиззатуллин, Дияна Ишниязова, Ильнур Хайруллин, группы «Зайнетдин» и многих других.
«Я вообще за то, чтобы такие мероприятия проводились хотя бы иногда, меня очень впечатляет то, что здесь происходит сегодня. Хоть я не знаю башкирского языка, но мне очень понравились многие песни — патриотичные, добрые, в то же время веселые, — делится впечатлениями одна из участниц митинга.
Стоит отдать должное ведущим мероприятия, которые всячески пытались «раскачать» толпу, придумывая все новые и новые активности в то время, как на сцену готовился выйти очередной артист. Многие участники подпевали знакомым мелодиям, кто-то пританцовывал на месте, отчасти, вероятно, чтобы не замерзнуть — днем в Уфе было -11 градусов.
«Организация на высшем уровне. Все понравилось. Очень важные слова сказал Радий Фаритович, он правильно говорит, что сила в единстве, а экстремистские движения должны подавляться, — говорит один из присутствовавших на концерте.
Главным событием митинга, однако, стали не выступления музыкантов и участников СВО, а речь главы республики.
«Как Глава Республики Башкортостан, в рамках моих полномочий и моего долга, должен защищать и быть Главой не только для тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику, мои решения, но и тех, кто не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан!» — произнес Хабиров со сцены.
Количество людей в первых рядах заметно сократилось после выступления главы республики, однако освободившиеся места почти моментально занимали новоприбывшие участники.
В своей речи Хабиров уделил особое внимание теме противоборства радикальными экстремистскими настроениями, несколько раз подчеркнув, что на посту главы республики он не намерен терпеть «ничего, связанного с экстремизмом».
«Еще раз благодарю вас за то, что сегодня пришли. Еще раз хочу сказать: Башкортостан был, есть и будет опорным регионом России. Мы вместе!» — закончил свою речь Радий Хабиров под бурные аплодисменты.
«Был прекрасный концерт. Радий Фаритович сказал очень много классных, хороших слов про единство России, про единство русских, башкир, татар — всех вместе. Мне очень понравилось, прекрасные исполнители, в целом очень хорошая программа, — рассказывает молодой человек с российским триколором в руках.