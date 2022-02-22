Член СПЧ Башкирии заявил, что «уничтожил бы и Украину, и соседние государства»

Правозащитник Азамат Галин разместил на своей страницев соцсети пост, в котором поражался тому, что журналисты могут оскорблять президента, рассуждают как кухарки и не понимают опасностей НАТО.
Помимо того, что Галин заявил о том, «оскорблять президента страны недопустимо. Если даже его действия вам не по душе» он рассказал как бы поступил на месте президента.
В.Путин делает то, что должен и обязан делать каждый на его месте. Будь я на его месте. Я бы уже уничтожил и Украину и все соседние государства.Азамат Галин
В комментариях у Азамата Галина на фоне таких заявлений развязалась бурная дискуссия, в ходе которой ему напомнили, что призывы к военной агрессии это уголовно наказуемое деяние.
Примечательно, что азамат Галин на сайте СПЧ при главе Башкирии значится как Председатель Комиссии по образованию, науке, соблюдению интересов молодежи, развитию спорта, по культурным правам, исторической памяти и военно-гражданским отношениям.