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Updated Сегодня, 10:49

Начальницу управления Главы Башкирии по соцкоммуникациям задержали в Подмосковье

Пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую задержали по подозрению в мошенничестве

17 января 2024, 10:41
Фото: пресс-служба главы РБ

Начальницу управления Главы Башкирии по соцкоммуникациям задержали в Подмосковье

По данным «Коммерсантъ-Уфа» ее могли задержать в подмосковном Красногорске, администрацию которого ранее возглавлял Радий Хабиров.

Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую задержали в Красногорске. По информации «Красногорской правды», она задержана на 48 часов в рамках уголовного дела, расследованием которого занимается городской отдел СКР.

По данным «Ъ-Уфа», Прочаковской могло быть предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Глава Башкирии#Азамат Нухов
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