Пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую задержали по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую задержали в Красногорске. По информации «Красногорской правды», она задержана на 48 часов в рамках уголовного дела, расследованием которого занимается городской отдел СКР.
По данным «Ъ-Уфа», Прочаковской могло быть предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).