«Почему люди должны страдать?» Радия Хабирова требуют вернуть Telegram и WhatsApp*

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Пользователи выразили недовольство сбоями в работе Telegram и WhatsApp*. Они написали комментарии под постами главы Башкирии Радия Хабирова с требованиями восстановить работу мессенджеров.
Мессенджеры перестали работать без VPN несколько дней назад. По данным сервисов, анализирующих данные о работе приложений, наибольшее количество сбоев приходится на Башкортостан.
Большинство обращений связано с тем, что к мессенджерам у граждан были привязаны рабочие чаты, в которых осуществлялось взаимодействие с руководством, подчинёнными и коллективом. Представители малого бизнеса говорят о том, что через WhatsApp осуществлялось общение с клиентами. Некоторые пользователи считают, что ограничение работы приложений нарушает «конституционные права граждан».
Например, Регина Б. пишет, что ей пришлось 4 дня «сидеть без работы», так как все вопросы решались через чаты. Она задаёт вопрос — может быть, ей кто-нибудь вернёт деньги за эти дни? А Алла Ч. сетует на то, что руководство образовательных учреждений в своё время перевело взаимодействие в чаты, из-за чего страдают как учителя, так и родители:
— Присоединяюсь, верните нормальную работу мессенджеров. У многих просела работа, учебные чаты детей. Информация приходит с большим опозданием! Много недопонимания и нестыковок между родителями и учителями. Для чего подсадили всё образование на мессенджеры, если теперь их просто вырубили?
Другая часть пользователей говорит о том, что через мессенджеры они общались с родственниками, а пожилые люди не способны самостоятельно установить VPN или Proxy для бесперебойной связи. Так, Гульфия Г. не может поговорить с мамой, живущей в Башкортостане, потому что она понятия не имеет, что такое VPN. Мама в живет в Башкортостане. Она понятия не имеет что такое впн.Ещё сложнее приходится тем, чьи близкие выполняют задачи на СВО. У одной из жительниц Башкирии супруг может связываться только через мессенджеры, но это происходит редко. Однако теперь она может принимать звонки от мужа только тогда, когда включён VPN.
Невозможность общения в чатах приводит и к бытовым проблемам. Например, управляющая компания, по словам Виктории В., оповещала жильцов об аварийных и плановых отключениях через сообщения в WhatsApp, однако теперь жильцы остались без информации и без воды.
В чём причина проблем, неизвестно до сих пор. Минцифразвития отчиталось о том, что власти республики не имеют отношения к ограничению работы приложений.
Пользовательница Майя С. написала, что «служба поддержки [приложений] ссылается на операторов связи, операторы посылают в поддержку. Провайдеры тоже не могут ясно сказать, с чем связан сбой. Например, в компании „Билайн“ сообщили, что WhatsApp и Telegram могут работать нестабильно по независящим от оператора причинам.
* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.