«Почему люди должны страдать?» Радия Хабирова требуют вернуть Telegram и WhatsApp*

Другая часть пользователей говорит о том, что через мессенджеры они общались с родственниками, а пожилые люди не способны самостоятельно установить VPN или Proxy для бесперебойной связи. Так, Гульфия Г. не может поговорить с мамой, живущей в Башкортостане, потому что она понятия не имеет, что такое VPN. Мама в живет в Башкортостане. Она понятия не имеет что такое впн.Ещё сложнее приходится тем, чьи близкие выполняют задачи на СВО. У одной из жительниц Башкирии супруг может связываться только через мессенджеры, но это происходит редко. Однако теперь она может принимать звонки от мужа только тогда, когда включён VPN.