mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Работа мессенджера Telegram заторможена в Башкирии

Жители Башкирии сообщают о массовых сбоях в работе Telegram

18 января 2024, 08:48

Работа мессенджера Telegram заторможена в Башкирии

Наиболее массовые сбои по данным некоторых сервисов зафиксированы в нашей республике.

Подписчики Mkset.ru обратили внимание на ухудшение работы мессенджера Telegram. Позже выяснилось, что сбой имеет массовый характер.

Напомним, на днях произошло отключение работы мессенджера WhatsApp* (работа без VPN затруднена до сих пор). В большинстве случаев отключение коснулось пользователей из Башкирии.

Сегодня ситуация повторилась с продуктом команды Павла Дурова. Без VPN сообщения отправляются с большой задержкой, отсутствует возможность загрузить аудио-, видео-файлы и изображения. Кроме того, не загружаются стикеры.

Фото: Скриншот / downdetector.brandanalytics.ru/telegram

По данным аналитического сервиса Downdetector, пик жалоб зафиксирован на 13:30 по уфимскому времени. Большинство обращений, как и в случае с WhatsApp, касаются Башкирии. Также проблемы возникают у пользователей в Казани, Сочи, Москве.

* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мессенджеры#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Пиарщица Хабирова Елена Прочаковская арестована до 2 февраля
Сегодня, 09:56
«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке
Сегодня, 07:58
По горячим следам: суд в Уфе арестовал участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова*
Сегодня, 09:55
Генпрокуратура заблокировала видео певца Алтыная Валитова в поддержку Фаиля Алсынова*
Сегодня, 07:42
Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии
Вчера, 14:50