Жители Башкирии сообщают о массовых сбоях в работе Telegram

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Подписчики Mkset.ru обратили внимание на ухудшение работы мессенджера Telegram. Позже выяснилось, что сбой имеет массовый характер.
Напомним, на днях произошло отключение работы мессенджера WhatsApp* (работа без VPN затруднена до сих пор). В большинстве случаев отключение коснулось пользователей из Башкирии.
Сегодня ситуация повторилась с продуктом команды Павла Дурова. Без VPN сообщения отправляются с большой задержкой, отсутствует возможность загрузить аудио-, видео-файлы и изображения. Кроме того, не загружаются стикеры.
По данным аналитического сервиса Downdetector, пик жалоб зафиксирован на 13:30 по уфимскому времени. Большинство обращений, как и в случае с WhatsApp, касаются Башкирии. Также проблемы возникают у пользователей в Казани, Сочи, Москве.
* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией