mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Уфе неизвестные испортили электропроводку на остановке «Госцирк»

Еще одна остановка в Уфе пострадала от действий вандалов

22 января 2024, 15:17
Фото: 1MI

В Уфе неизвестные испортили электропроводку на остановке «Госцирк»

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Уфе от рук вандалов пострадала очередная остановка. По информации мэрии, неизвестные испортили электропроводку под крышей остановочного павильона «Госцирк».

В настоящее время МУП «Уфагортранс» подало заявление в полицию для установления личности вандалов и привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее в Уфе подростки зажигалкой испортили камеру наружного наблюдения на «умном» остановочном павильоне закрытого типа «Гостиный двор».

В Башкирии задержали вандала разгромившего резиденцию Деда Мороза
Узнать подробнее
#Происшествия#Город#Вандализм#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
Подпишитесь
Уфимцы под конец дня вновь застряли в 9-балльных пробках
Сегодня, 13:28
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
Сегодня, 10:57
В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке
Сегодня, 11:45
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Сегодня, 09:40
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Сегодня, 09:45
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
Сегодня, 12:29