Еще одна остановка в Уфе пострадала от действий вандалов

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Уфе от рук вандалов пострадала очередная остановка. По информации мэрии, неизвестные испортили электропроводку под крышей остановочного павильона «Госцирк».
В настоящее время МУП «Уфагортранс» подало заявление в полицию для установления личности вандалов и привлечения их к ответственности.
Напомним, ранее в Уфе подростки зажигалкой испортили камеру наружного наблюдения на «умном» остановочном павильоне закрытого типа «Гостиный двор».