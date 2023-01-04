mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии задержали вандала разгромившего резиденцию Деда Мороза

Сегодня, 05:12
Фото: администрация Стерлитамака
«Украсть Новый год» решил ранее судимый житель Стерлитамака.

2 января в поселке Строймаш, что под Стерлитамаком, тогда еще неизвестный вандал разгромил резиденцию Деда Мороза, которую под Новый год создали на средства местных предпринимателей и неравнодушных граждан. Приемную новогоднего волшебника по достоинству оценили местные жители, она была исполнена «с национальным акцентом», в виде юрты, а также украшена иллюминацией.

В администрации Стерлитамака об инциденте сообщили гражданам и призвали их беречь красоту созданную для их и их детей, однако поиск хулигана продолжили, искали его в том числе с кинологами.

Злоумышленником оказался житель этого же поселка Строймаш, который за плечами имеет несколько судимости. Уже вечером 3 января он давал показания в полицейском участке, а в администрации заверили, что мужчина за свои проделки ответит по закону.

Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Внезапно переводят»: жены мобилизованных из Башкирии сделали важное заявление
Вчера, 11:47
Золотые слова: вспоминаем самые яркие высказывания чиновников Башкирии в 2022 году
Вчера, 02:00
Синоптики рассказали, когда в Башкирии прекратятся сильные снегопады и метели
Вчера, 10:43
Срочно. Следовавший из Уфы автобус перевернулся в Оренбуржье
Вчера, 18:29
Росстат озвучил сумму, необходимую для жизни в Башкирии
Вчера, 05:38
Власти сделали важное заявление по движению на трассах в Башкирии
Вчера, 04:57