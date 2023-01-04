В Башкирии задержали вандала разгромившего резиденцию Деда Мороза

2 января в поселке Строймаш, что под Стерлитамаком, тогда еще неизвестный вандал разгромил резиденцию Деда Мороза, которую под Новый год создали на средства местных предпринимателей и неравнодушных граждан. Приемную новогоднего волшебника по достоинству оценили местные жители, она была исполнена «с национальным акцентом», в виде юрты, а также украшена иллюминацией.