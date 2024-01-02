Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?

Список смертельных случаев

1. 5 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Ремэкс Энергомонтаж». Данные об организации: 450096, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 54, к.1, Ремонт машин и оборудования. Причина произошедшего: При ремонте мостового крана произошло зажатие пострадавшего. Информация о погибшем: Монтажник ТМО, 22 года.

2. 5 декабря 2023 года. Работодатель: МБОУ СОШ с. Султанбеково МР Аскинский район. Данные об организации: 452895, РБ, Аскинский р-н, д. Султанбеково, ул. Центральная, д. 33, Образование среднее общее. Причина произошедшего: Произошёл взрыв в котельной школы. Информация о погибшем: Кочегар, 51 год.

3. 8 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Медтехника» РБ. Данные об организации: 450096, РБ, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 5, Ремонт электронного и оптического оборудования. Причина произошедшего: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Инженер 9 разряда, 65 лет.

4. 11 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Завод СтропКомплект». Данные об организации: 452000, РБ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Блюхера, д. 139,

Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования. Причина произошедшего: Падение с кран-балки во время осмотра. Информация о погибшем: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрического оборудования, 47 лет.

5. 15 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «БашРТС» (филиал в г. Стерлитамаке). Данные об организации: 450112. РБ, Уфа, ул. Ульяновых, д. 59, Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Причина произошедшего: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда, 59 лет.

6. 17 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «МегаТранс». Данные об организации: 453102, РБ, г. Стерлитамак, тракт Уфимский, д. 7, Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Причина произошедшего: При подкачке шин снятого колеса самосвала произошел взрыв шины, работник получил удар воздушным потоком под большим давлением. Информация о погибшем: Водитель автомобиля, 37 лет.

7. 20 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Экотэк». Данные об организации: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 44/1, Деятельность автомобильного грузового транспорта. Причина произошедшего: ДТП. Информация о погибшем: Водитель, 50 лет.

8. 21 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Миртранс». Данные об организации: 214530, Смоленская область, Смоленский район, село Печерск, Минская ул., д. 16 к.а, Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Причина произошедшего: Управляя автомобилем, водитель потерял сознание и попал в ДТП. Информация о погибшем: Водитель-экспедитор, 55 лет.

9. 21 декабря 2023 года. Работодатель: ИП Попов С. Е. Данные об организации: Челябинская область, г. Златоуст. Причина произошедшего: ДТП. Информация о погибшем: Водитель, 36 лет.

10. 26 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «УК „РОСТ“. Данные об организации: 453105, РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, влд 171, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Причина произошедшего: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 53 года.

11. 26 декабря 2023 года. Работодатель: АО «НПФ „Башкирская золотодобывающая компания“. Данные об организации: 453720, РБ, Учалинский р-н, с. Сафарово, ул. Шоссейная, д. 1, Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Причина произошедшего: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Проходчик подземного участка №1, 49 лет.

12. 28 декабря 2023 года. Работодатель: ПАО «ОДК-УМПО». Данные об организации: 450039, РБ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2, Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей. Причина произошедшего: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования, 74 года.

13. 28 декабря 2023 года. Работодатель: ООО «Ультралогистика». Данные об организации: 140341, Московская Область, г. Егорьевск, п. Новый, влд. 100, Деятельность автомобильного грузового транспорта. Причина произошедшего: Обнаружен без сознания около автомобиля. Информация о погибшем: Водитель-экспедитор, 55 лет.